Сейсмическая бомба в море: у побережья Сочи произошло землетрясение

В воскресенье, 4 января, приблизительно в 13:00 жители Лазаревского района Сочи ощутили подземные толчки. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал мэр Сочи Андрей Прошунин.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) курорта поступили сообщения от жителей поселков Магри, Лазаревское и Лоо, отметил глава города. Предположения жителей подтвердились — в акватории Черного моря вблизи побережья Сочи было зафиксировано сейсмическое событие.

Как сообщил глава курорта Андрей Прошунин, эпицентр подземных толчков находился примерно в пяти километрах от береговой линии. Согласно оперативным данным, сила колебаний в Лазаревском районе города составила четыре балла, а в Центральном районе — три балла по сейсмической шкале.

Представитель администрации подчеркнул, что инцидент не повлек за собой человеческих жертв, травм или каких-либо повреждений городской инфраструктуры.

«Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет. Сохраняйте спокойствие. В случае опасности звоните 112», — предупредил мэр Сочи.

