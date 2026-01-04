Ледник размером с Британию тает снизу: почему «пробка» Антарктиды может сдвинуться и поднять океан на 5 метров

Спутниковые данные фиксируют опасную динамику: потоки относительно теплой океанической воды просачиваются под шельф ледника Туэйтса, подтачивая его снизу и формируя глубокие разломы. Этот процесс значительно ускоряет движение ледниковой массы в сторону моря, сообщил Царьград.

Площадь Туэйтса, прозванного «ледником Судного дня», составляет порядка 192 тыс. кв. м. (примерно как территория Великобритании). Он выполняет роль критически важной «пробки» для всей Западной Антарктиды: сдерживает колоссальные объемы льда от попадания в океан.

В противном случае уровень моря может подняться не менее чем на 60 см. Эксперты не исключают, что может произойти цепная реакция. Тогда уровень воды поднимется на катастрофические 3–5 метров.

Научная экспедиция, отправившаяся из Новой Зеландии, развернет свою работу непосредственно у границы ледника. В течение месяца исследователи применят целый арсенал технологий: радиолокационное зондирование толщи льда, бурение, автономные датчики, вертолеты. Полученные данные должны дать окончательный ответ о том, насколько близко система подошла к необратимой точке.

