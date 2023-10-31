Секретарь Совета безопасности РФ рассказал, как строить экономику в условиях санкций

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в выездном совещании, которое проходило в Томске, сообщает агентство « РИА Новости ». Спикер перечислил основные принципы, которые должны войти в основу развития экономики России в условиях санкций.

Николай Патрушев считает, что необходимо укреплять экономику и выстраивать ее таким образом, чтобы никакие внешние или внутренние угрозы не провоцировали финансовые колебания. Важно основываться на собственном опыте и научных разработках.

«В условиях антироссийских санкций необходимо ориентироваться на перевод экономики в режим полного инновационного цикла, выпуск отечественной высококачественной продукции», - высказал мнение Николай Патрушев

Органы публичной власти и представители бизнес-сообщества, сотрудники научных организаций и лидеры ведущих отечественных предприятий - все должны сконцентрироваться и работать в направлении укрепления экономики.

После начала СВО стало понятно, что Россия зависит от импорта и производства различных деталей. Страна должна самостоятельно выпускать любые товары.

«Так, серьезная зависимость от импортного оборудования и комплектующих сохраняется в станкостроении, тяжелом машиностроении, производстве медицинской техники. Высокой остается зависимость экономики России и от импорта электронной компонентной базы, специализированного программного обеспечения, научно-лабораторного оборудования, лекарственных средств», - рассказал Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Важно, чтобы регионы РФ развивались примерно одинаково. Не должно быть существенного контраста. Не стоит забывать о повышении уровня жизни каждого гражданина, а также об обеспечении безопасности всей страны, резюмировал Патрушев.