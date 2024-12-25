Сексолог Антонова рассказала, в каком возрасте у женщин повышается либидо

Хабаровский врач–сексолог Алина Антонова рассказала, что чаще всего либидо женщин повышается в возрасте 30-40 лет, сообщило transsibinfo.com.

Эксперт отметила, что возрастные ограничения — условное понятие. На либидо влияет психологическое состояние женщины, частота стрессов в ее жизни, гормональный фон и физическое состояние.

По данным медика, в возрасте 30-40 лет репродуктивный цикл организма начинается меняться. С возрастом фиксируется замедление фертильности. Некоторые специалисты считают, что в данный период женщина чувствует сильное сексуальное влечение, потому что природа не хочет терять шанс оплодотворения. Не исключено, что в преддверии менопаузы больше такое возможности у организма не будет.

«Также важно отметить, что хотя либидо может возрасти в этом возрасте, оно также может меняться в зависимости от времени ежемесячного менструального цикла», — уточнила медик.

Эксперт допустила, что повышение либидо у женщин также может происходить в связи с открытым доступом к информации любого характера. Чем старше женщина, тем больше у нее скапливается опыта. Женщина получает много новых знаний и социализируется, поэтому со временем учится распознавать свои ощущения.

Алина Антонова обратила внимание, что современное общество меняется. Люди могут открыто говорить об интимной близости. Они чувствуют себя свободные и открытыми.

«Людям позволено смотреть на себя по-другому. И они сами себе разрешают — искать удовольствия и исследовать, чего они на самом деле хотят. Я думаю, мы увидим продолжающийся рост либидо у женщин в связи со всеми этими переменами», — считает специалист.

Ранее сообщалось, что врач Черкасов призвал мужчин не стыдиться преждевременной эякуляции и своевременно обращаться к урологу.