Врач Черкасов призвал мужчин не стыдиться преждевременной эякуляции

Врач из Хабаровска Антон Черкасов считает, что мужчина не должен испытывать стеснения из-за проблемы преждевременной эякуляции. Медик рекомендует обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, сообщил transsibinfo.com.

Врач Антон Черкасов рекомендует мужчинам, для которых актуальна проблема преждевременной эякуляции, обратиться за консультацией к урологу. Эксперт призывает понять, что ничего постыдного в этом нет. Специалист назначит необходимое лечение. Возможно, он подключит психолога. В большинстве случаев мужчины восстанавливают полноценную половую жизнь.

«Преждевременная эякуляция часто успешно поддается лечению», — отметил врач из Хабаровска.

Антон Черкасов прокомментировал, почему уролог может рекомендовать консультации у психолога. Нередко причиной преждевременной эякуляции становится стресс, напряжение в отношениях с партнером, усталость.

Кроме того, проблему провоцирует употребление алкоголя и несбалансированное питание. Еще одна причина — воспалительные процессы, которые происходят в мочевыводящей системе.

«Существует две формы этой проблемы: первичная, присутствующая с начала сексуальной активности, и вторичная, появляющаяся позже», — рассказал эксперт.

Эксперт пояснил, что эякуляция может наступать до полового акта или сразу после его начала. Эти особенности организма помогают определить форму.

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