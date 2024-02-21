Сексуальная революция 90-ых: реальные истории из газет той эпохи

Вспоминая о 90-ых годах, многие говорят о криминальных авторитетах, о безработице, о большой задолженности по заработной плате, но о сексуальной революции упоминают редко. Краевед Георгий Багдыков поделился реальными историями, взятыми из ростовских газет того периода, сообщает rostovgazeta.ru .

«Голый мужчина в центре Ростова» — под таким названием была опубликована статья в 1992 году в газете «Вечерний Ростов». Мужчина подошел к фонтану, спокойно разделся и пошел купаться. Водные процедуры принимал до сумерек. У прохожих спрашивал, нет ли мыла. После постирал трусы. Отдыхающие сквера, где стоял фонтан, внимание не обращали никакого, будто ничего не происходит.

В 1994 году «Вечерний Ростов» разместил новость, в которой осуждал ее героев. Влюбленная пара зашла на кухню в коммунальной квартире и начала заниматься любовью. В это время в помещении находились жильцы, которые были возмущены таким свободным поведением.

«Заблудившиеся любовники» не торопясь оделись и удалились. Впрочем, далеко уйти им не удалось. Во дворе дома они были задержаны прибывшим отрядом милиции. Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК − за хулиганство», — писала газета «Вечерний Ростов».

Краевед Георгий Багдыков предположил, как бы вели современные жители Ростова, оказавшись в таких ситуациях сейчас. Скорее всего сразу бы снимали происходящее на телефон. Ждать полицию долго не пришлось бы. Вряд ли мужчина смог бы купаться в фонтане до темноты, а парочка бы спокойно одеваться и уходить.

В последнее время в интернете появляется много информации об инцелах. В материале «Подмосковье сегодня» подробно рассказано, какие мужчины считают себя представителями данной культуры и почему винят в отсутствии секса женщин, а не себя.