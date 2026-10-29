Путин: Россия развивает отношения с Африканским союзом на долгосрочной основе

Россия развивает отношения с Африканским союзом на серьезной и долгосрочной основе, а двусторонние связи Москвы и Бурунди складываются в хорошем ключе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС .

29 октября российский лидер провел отдельную встречу с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе. В переговорах также принял участие председатель комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф.

По словам Путина, Россия на долгосрочной основе развивает отношения с Африканским союзом, который сейчас возглавляет Ндайишимийе. Российский лидер напомнил, что Москва поддержала стремление Афросоюза стать полноценным участником Группы двадцати. На двустороннем направлении отношения также развиваются в хорошем ключе, отметил он в ходе встречи в Кремле.

Путин также указал, что в 2027 году исполнится 55 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Бурунди.

Ранее сообщалось, что Россия закупила рекордный объем косметики из Китая в сентябре.