«Локомотив» вылетел из Кубка России после поражения от ЦСКА

Девятикратный обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл из турнира после поражения от ЦСКА (1:3). За тур до окончания группового этапа Пути РПЛ Кубка России железнодорожники окончательно утвердились на последнем месте.

ЦСКА быстро захватил инициативу в матче, и уже на шестой минуте Данила Козлов открыл счет. Через 10 минут Жоао Виктор успешно сыграл на опережение при угловом. В обоих случаях партнерам ассистировал Иван Обляков.

На 38-й минуте «Локомотив» отыграл один мяч: удачно сыграл на добивании Александр Коваленко. На 66-й ЦСКА поставил точку — после прострела Мохаммеда Аззи Георгия Джикия замкнул в свои ворота. Если бы защитник не дотянулся до мяча, то забивал бы Лусиано Гонду.

В группе D первое место досрочно занял «Ростов» с 12 очками. У ЦСКА — 8 баллов, у «Акрона» — 7, у «Локомотива» — 3 и ни одной победы в пяти матчах. В заключительном туре ЦСКА и «Акрон» выяснят, кто из команд останется в Пути РПЛ, а кто переместится в Путь регионов.

Ранее сообщалось, что руководство «Акрона» оштрафовало футболистов команды после разгрома от «Ростова».