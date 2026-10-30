«Локомотив» вылетел из Кубка России после поражения от ЦСКА

«Локомотив» вылетел из Кубка России за тур до окончания группового турнира

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

Девятикратный обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл из турнира после поражения от ЦСКА (1:3). За тур до окончания группового этапа Пути РПЛ Кубка России железнодорожники окончательно утвердились на последнем месте.

ЦСКА быстро захватил инициативу в матче, и уже на шестой минуте Данила Козлов открыл счет. Через 10 минут Жоао Виктор успешно сыграл на опережение при угловом. В обоих случаях партнерам ассистировал Иван Обляков.

На 38-й минуте «Локомотив» отыграл один мяч: удачно сыграл на добивании Александр Коваленко. На 66-й ЦСКА поставил точку — после прострела Мохаммеда Аззи Георгия Джикия замкнул в свои ворота. Если бы защитник не дотянулся до мяча, то забивал бы Лусиано Гонду.

В группе D первое место досрочно занял «Ростов» с 12 очками. У ЦСКА — 8 баллов, у «Акрона» — 7, у «Локомотива» — 3 и ни одной победы в пяти матчах. В заключительном туре ЦСКА и «Акрон» выяснят, кто из команд останется в Пути РПЛ, а кто переместится в Путь регионов.

Ранее сообщалось, что руководство «Акрона» оштрафовало футболистов команды после разгрома от «Ростова».

Читайте также

Против порноактрисы Ольги Мур завели уголовное дело о порнографии

Против порноактрисы Ольги Мур завели уголовное дело о порнографии

Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном

Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

«У вас все ок?»: Люся Чеботина резко ответила на сравнения с Аксеновой после смены имиджа

«У вас все ок?»: Люся Чеботина резко ответила на сравнения с Аксеновой после смены имиджа

«Это необъяснимое ощущение»: Савельева объяснила причину развода со звездой сериала «Татьянин день» Сафоновым

«Это необъяснимое ощущение»: Савельева объяснила причину развода со звездой сериала «Татьянин день» Сафоновым

Треш-блогер Олег Монгол женился

Треш-блогер Олег Монгол женился

Карпин рассказал, что не собирался оставаться в футболе после завершения карьеры игрока

Карпин рассказал, что не собирался оставаться в футболе после завершения карьеры игрока

Биатлонисты из Городского округа Пушкинский получили новое оборудование для будущих побед

Биатлонисты из Городского округа Пушкинский получили новое оборудование для будущих побед

«Всегда отталкиваюсь от футболистов»: Мостовой отказался признавать заслуги Шварца в лидерстве «Динамо»

«Всегда отталкиваюсь от футболистов»: Мостовой отказался признавать заслуги Шварца в лидерстве «Динамо»

Дробыш признался, что не писал песни для Пугачевой

Дробыш признался, что не писал песни для Пугачевой

«Я плакала неделю»: Довлатова заявила, что тяжело переживала переезд сына в другой город

«Я плакала неделю»: Довлатова заявила, что тяжело переживала переезд сына в другой город

Первая победа Разина в СКА: в матче с «Сибирью» армейцы ушли со счета 1:3

Первая победа Разина в СКА: в матче с «Сибирью» армейцы ушли со счета 1:3

Добавьте mosregtoday.ru в избранное