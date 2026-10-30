«Зенит» выиграл седьмой матч подряд: лучшая серия с 2024 года

«Зенит» выиграл седьмой матч подряд и повторил лучшую серию с 2024 года

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Петербургский «Зенит» в матче Кубка России обыграл на выезде калининградскую «Балтику» (3:2) и продлил свою победную серию до семи матчей.

В калининградском матче в составе «Зенита» дублем отметился Фелипе Аугусто, Даниил Кондаков записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу. У «Балтики» отличились Илья Кирш и Илья Порохов.

«Зенит» повторил лучшую победную серию за три сезона. Подобная серия была у петербуржцев в начале сезона 2024/25. На этом отрезке «Зенит» дважды обыграл «Балтику» с одинаковым счетом 3:2, дважды — махачкалинское «Динамо» (2:0, 2:1), также были обыграны «Ахмат» (3:2), «Краснодар» (3:2) и «Локомотив» (2:1).

«Зенит» досрочно занял первое место в группе С Пути РПЛ Кубка России, набрав 14 очков в пяти матчах. В чемпионате страны петербуржцы также идут на первой строчке с 27 баллами после 12 игр.

Ранее девятикратный обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл из турнира еще на стадии группового этапа, потеряв шансы на продолжение борьбы после поражения от «Спартака».

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