Талалаев пообещал наказать нападающего, забившего «Зениту»

Порохов вышел на замену во втором тайме, это было лишь второе появление футболиста за основу «Балтики». В компенсированное время нападающий забил второй гол команды.

«У нас забивают футболисты, в которых никто не верил, кроме нашего тренерского штаба. Другое дело, что сегодняшний автор гола Порохов в четырех моментах игры не отборолся. За это он будет наказан дополнительной работой. Нужно играть на команду, а не только на личную статистику», — сказал Талалаев.

25-летний Порохов перешел в «Балтику» из «Шинника» в последний день трансферного окна, 10 сентября. До этого он успел отметиться тремя голами за ярославский клуб в Первой лиге. За свою карьеру воспитанник казанского футбола выступал за пермскую «Звезду», «Тюмень», «Урал», «Химки», «Сокол».

«Зенит» в матче с «Балтикой» продлил свою победную серию до семи матчей, повторив свое лучшее достижение за три последних сезона.