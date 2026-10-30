Талалаев пообещал наказать нападающего, забившего «Зениту»

Тренер «Балтики» Талалаев пообещал наказать забившего «Зениту» форварда

Культура и спорт

Фото: [ФК «Тюмень»]

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал дебютный гол за команду нападающего Ильи Порохова. Форвард отличился в кубковом матче с «Зенитом» (2:3).

Порохов вышел на замену во втором тайме, это было лишь второе появление футболиста за основу «Балтики». В компенсированное время нападающий забил второй гол команды.

«У нас забивают футболисты, в которых никто не верил, кроме нашего тренерского штаба. Другое дело, что сегодняшний автор гола Порохов в четырех моментах игры не отборолся. За это он будет наказан дополнительной работой. Нужно играть на команду, а не только на личную статистику», — сказал Талалаев.

25-летний Порохов перешел в «Балтику» из «Шинника» в последний день трансферного окна, 10 сентября. До этого он успел отметиться тремя голами за ярославский клуб в Первой лиге. За свою карьеру воспитанник казанского футбола выступал за пермскую «Звезду», «Тюмень», «Урал», «Химки», «Сокол».

«Зенит» в матче с «Балтикой» продлил свою победную серию до семи матчей, повторив свое лучшее достижение за три последних сезона.

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