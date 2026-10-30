Галактионов может уйти в отставку после поражения от ЦСКА
Тренер «Локомотива» Галактионов намекнул на уход: «Нельзя плыть по течению»
Фото: [ФК «Локомотив»]
Московский «Локомотив» выбыл из Кубка России после поражения от ЦСКА. За тур до окончания группового этапа Пути РПЛ железнодорожники потеряли шансы на продолжение борьбы в турнире, заняв последнее место в группе D.
После матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов намекнул на возможный уход из клуба.
«Понятно, что это так дальше не может продолжаться. Необходима определенная встряска. Дальше посмотрим уже с руководителями, сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя. Посмотрим уже, к чему это все приведет», — сказал Галактионов.
У «Локомотива» сезон не задался с самого начала. Команда потеряла лидеров (Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева) и неудачно стартовала в чемпионате. После 12 туров команда занимает лишь 13-е место в РПЛ, набрав 11 очков. В следующем матче 1 ноября железнодорожникам предстоит сыграть со «Спартаком».