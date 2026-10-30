Галактионов может уйти в отставку после поражения от ЦСКА

Тренер «Локомотива» Галактионов намекнул на уход: «Нельзя плыть по течению»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

Московский «Локомотив» выбыл из Кубка России после поражения от ЦСКА. За тур до окончания группового этапа Пути РПЛ железнодорожники потеряли шансы на продолжение борьбы в турнире, заняв последнее место в группе D.

После матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов намекнул на возможный уход из клуба.

«Понятно, что это так дальше не может продолжаться. Необходима определенная встряска. Дальше посмотрим уже с руководителями, сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя. Посмотрим уже, к чему это все приведет», — сказал Галактионов.

У «Локомотива» сезон не задался с самого начала. Команда потеряла лидеров (Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева) и неудачно стартовала в чемпионате. После 12 туров команда занимает лишь 13-е место в РПЛ, набрав 11 очков. В следующем матче 1 ноября железнодорожникам предстоит сыграть со «Спартаком».

Читайте также

Бунтовавший вратарь Хеллибак одержал победу в первом матче за новый клуб

Бунтовавший вратарь Хеллибак одержал победу в первом матче за новый клуб

«Лада» одержала историческую победу

«Лада» одержала историческую победу

Форвард «Лос-Анджелеса» Панарин блеснул в матче с «Рейнджерс»: гол и передача

Форвард «Лос-Анджелеса» Панарин блеснул в матче с «Рейнджерс»: гол и передача

Дочь Алсу поздравила Яна Абрамова с Днем отца

Дочь Алсу поздравила Яна Абрамова с Днем отца

Губин отклонил предложение выступить на новогоднем корпоративе за $100 тысяч

Губин отклонил предложение выступить на новогоднем корпоративе за $100 тысяч

Стало известно, во сколько обошелся наряд Брухуновой, в котором она путешествует по стране СНГ

Стало известно, во сколько обошелся наряд Брухуновой, в котором она путешествует по стране СНГ

14-летняя дочь Бони уговорила маму купить браслет Hermès за €1500

14-летняя дочь Бони уговорила маму купить браслет Hermès за €1500

Стали известны сроки восстановления Игоря Акинфеева после травмы

Стали известны сроки восстановления Игоря Акинфеева после травмы

Капитан СКА может покинуть клуб после прихода Разина

Капитан СКА может покинуть клуб после прихода Разина

Защитник ЦСКА сравнил стоимость жизни в Москве и Северной Америке

Защитник ЦСКА сравнил стоимость жизни в Москве и Северной Америке

24-летняя дочь Климовой выходит замуж

24-летняя дочь Климовой выходит замуж

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Добавьте mosregtoday.ru в избранное