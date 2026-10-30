Ученые связали овощи, фрукты и клетчатку со снижением риска пародонтита

Nutrients: витамины C и D помогают здоровью десен

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Употребление овощей, фруктов и продуктов, богатых клетчаткой, может снижать риск пародонтита — воспалительного заболевания тканей, окружающих зубы. К такому выводу пришли ученые из Университета Гвадалахары в Мексике, результаты обзора которых опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи проанализировали 36 научных работ, посвященных связи питания со здоровьем десен у взрослых, и изучили влияние отдельных витаминов, питательных веществ и различных моделей питания на развитие пародонтита.

Выяснилось, что достаточное потребление белка связано с уменьшением кровоточивости десен, а высокое содержание клетчатки в рационе — с меньшей потерей костной ткани вокруг зубов и снижением риска их выпадения. Кроме того, более высокое потребление витаминов C и D сопровождалось меньшим риском пародонтита; благоприятные связи также обнаружили для витаминов A, E и K, флавоноидов, овощей и фруктов. У людей, регулярно употреблявших эти продукты, реже наблюдались признаки повреждения тканей, удерживающих зубы.

Особое значение имел общий характер питания: рационы с противовоспалительными свойствами были связаны с меньшим риском заболевания, а питание, способствующее воспалительным процессам, — с повышенным.

Авторы считают, что рекомендации по питанию могут стать полезным дополнением к лечению и профилактике пародонтита. При этом большинство рассмотренных исследований были наблюдательными, поэтому обнаруженные связи не доказывают, что изменение рациона само по себе предотвращает заболевание.

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