Новые индикаторы риска: под контроль попадут цены на шерсть и кашемир

Новые индикаторы риска будут выявлять признаки аномально низкого ценообразования при продаже изделий из шерсти и кашемира в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС .

По данным ведомства, новые механизмы направлены на выявление признаков аномально низкого ценообразования при реализации изделий из шерсти и кашемира — одной из наиболее чувствительных категорий потребительских товаров. Проект приказа, предусматривающий расширение перечня индикаторов риска при контроле за оборотом товаров легкой промышленности, уже разработан ведомством: новые механизмы будут способствовать повышению прозрачности розничной торговли.

В пресс-службе уточнили, что система позволит автоматически выявлять признаки возможных нарушений на основе данных государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ). Комплексный анализ этих данных обеспечит адресность контрольных мероприятий и снизит административную нагрузку на законопослушных участников рынка. Реализация новых мер также будет способствовать защите добросовестного бизнеса и потребителей, развитию конкуренции и укреплению доверия к качеству продукции.

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