Врач объяснила, почему осенью тянет на сладкое и жирное

Осеннее усиление аппетита не означает, что организм сознательно пытается создать запас жира на зиму. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» в Рязани Анна Новикова.

По ее словам, при снижении температуры энергозатраты действительно могут немного возрастать, поскольку телу приходится поддерживать постоянную температуру. Однако в условиях теплой одежды, транспорта и отапливаемых помещений этого обычно недостаточно, чтобы объяснить постоянную тягу к калорийной пище. Большую роль играет сокращение светового дня: изменение режима освещения влияет на сон, настроение и суточные ритмы, из-за чего утром сложнее вставать, днем появляется сонливость, а вечером — желание быстро получить приятные ощущения. Сладкие и жирные продукты ассоциируются с комфортом и наградой, поэтому на фоне усталости, стресса или подавленного настроения тяга к ним усиливается, объяснила Новикова.

Осенью меняется и образ жизни: люди меньше гуляют, снижают физическую активность и чаще проводят вечера дома, а в рационе становится больше горячих плотных блюд, выпечки и сладких напитков. Если при этом человек поздно ложится и не высыпается, регулировать аппетит становится сложнее.

Чтобы аппетит оставался стабильным, эндокринолог посоветовала не доводить себя до сильного голода, включать в основные приемы пищи источник белка, овощи или другие продукты с клетчаткой, а также сложные углеводы. Полностью запрещать себе сладкое необязательно: жесткие ограничения часто заканчиваются перееданием и чувством вины, а небольшая порция десерта может оставаться частью обычного рациона. При этом важно замечать ситуации, когда еда используется не из-за голода, а как единственный способ справиться со скукой, тревогой или усталостью.

Поддерживать самочувствие помогают прогулки при дневном свете, регулярная физическая активность и стабильный режим сна. Если вместе с усилением аппетита несколько недель сохраняются подавленность, потеря интереса к привычным занятиям, выраженная сонливость или заметное увеличение веса, стоит обратиться к эндокринологу и психотерапевту для исключения расстройств пищевого поведения, предупредила Новикова.

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