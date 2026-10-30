Синоптики спрогнозировали до +14 градусов и облачность в Подмосковье 30 октября

Гидрометцентр: в пятницу в Москве ожидается до +13 градусов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В пятницу, 30 октября, жителей столичного региона ожидает переменная облачность без осадков. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в дневные часы в Москве температура воздуха будет колебаться от +11 до +13 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до +2.

В Московской области днем ожидается от +9 до +14 градусов, а ночью температура может упасть до нуля.

В течение суток будет дуть южный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 753–756 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ полиция начала ловить купающихся русских туристов из-за мазута.

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