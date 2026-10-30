Более 20 рейсов перенаправили из московских аэропортов из-за ограничений

Росавиация: Домодедово, Внуково и Шереметьево перенаправили десятки рейсов

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Шагайская]

Более 20 самолетов, летевших в аэропорты Москвы, были перенаправлены в другие города из-за действующих ограничений по безопасности. Об этом ТАСС сообщили представители столичных аэропортов.

В частности, на посадку в Нижний Новгород и Санкт-Петербург отправили рейсы, следовавшие в Домодедово из Баку и Калининграда. Еще 12 самолетов, летевших во Внуково, перенаправили в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск, Ярославль и столичный Шереметьево. В справочной службе Внукова уточнили, что это рейсы из Пскова, Антальи, Дубая, Самарканда, Стамбула и Сыктывкара. Кроме того, вернулись обратно в пункты вылета рейсы из Санкт-Петербурга и Баку. Также в другие города перенаправили порядка 15 рейсов, летевших в Шереметьево: они направлены в Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Саратов.

Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в целях обеспечения безопасности во всех аэропортах Московского авиаузла.

Ранее стало известно, что аэропорты Внуково и Домодедово работают в особом режиме.

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