Россияне осенью потянулись к хоррорам: что читали в октябре

Спрос на художественные книги в жанрах мистики и ужасов в октябре вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба книжного сервиса «Литрес», пишет Агентство городских новостей « Москва ».

По данным компании, в октябре пользователи особенно активно выбирали книги, где за обычной жизнью скрывается что-то необъяснимое. Наиболее заметную динамику продемонстрировали мистические детективы и триллеры: спрос на книги с тегом «мистический детектив» увеличился на 84% год к году, а с тегом «мистический триллер» — на 103%. Доля этих направлений в продажах категории достигла почти 46% против 29% годом ранее.

Руководитель пресс-службы группы компаний «Литрес» Дарья Малкова отметила, что читателей привлекают не только пугающие сюжеты, но и сама атмосфера тайны, возможность выйти за пределы привычной реальности. Мистика органично сочетается с детективом, триллером и фэнтези, позволяя авторам экспериментировать с сюжетами, а читателям находить истории на любой вкус.

В число самых востребованных произведений октября вошли «Отель Перекресток. Том 2» Андрея Васильева, «Сумерки» Стефани Майер и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Также в десятку популярных книг попали «Навь» Татьяны Филатовой, «Скорбь Сатаны» Марии Корелли, «Новолуние» и «Затмение» Стефани Майер, «Возвращение в Навь» и «Все дороги ведут в Навь» Татьяны Филатовой, а также «Лес» Светланы Тюльбашевой. Кроме того, в октябре отмечался повышенный интерес к славянской мистике — произведениям, в которых фольклорные образы и мифы становятся частью современного сюжета.

Ранее сообщалось, что водители совершают фатальную ошибку при замене шин.