Селин объяснил, почему актриса Андрейченко написала открытое письмо Путину

Заслуженный артист РФ Сергей Селин высказал мнение, что побудило актрису Наталью Андрейченко восхищаться речью президента России Владимира Путина во время его подведения итогов года, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание напомнило, что актриса не желала отвечать на вопросы журналистов о своей позиции относительно происходящих в России событий. Она акцентировала внимание, что считает себя «американской актрисой» и предпочитает жить за границей.

Недавно актриса, сыгравшая роль Мэри Поппинс, на странице в социальной сети опубликовала открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину. В нем она призналась, что испытывает чувство восторга и гордость за принадлежность к великому народу.

Заслуженный артист РФ Сергей Селин не удивлен, что человек может поменять позицию на фоне достижений России. Актер считает, что президент РФ может доходчиво донести необходимую информацию. Он уверен, что весь мир начал смотреть на Россию по другому.

«Даже если ты вне политики, слышишь правильные слова – начинаешь понимать больше. Я не считаю слова про «американскую актрису» серьёзными. Андрейченко была востребована только здесь», – заявил он в разговоре с «Абзацем».

Ранее сообщалось, что актриса Андрейченко пояснила причины нахождения ее дочери в психбольнице.