Звезда «Мэри Поппинс» рассказала, почему отправила дочь в психбольницу
Фото: [кадр из к/ф «Мэрри Поппинс, до свидания!»]
У дочери актрисы Натальи Андрейченко имеются проблемы с ментальным здоровьем. По словам звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания», они начались еще в школьном возрасте.
В ходе программы «Эксклюзив» на Первом канале Андрейченко рассказала, что однажды ей пришлось оправить дочь Настасью в психиатрическую больницу.
Дело в том, однажды ночью наследница разбудила всю семью и сказала, что напала с ножом на людей, и их тела лежат на втором этаже дома.
Тогда наследницу Андрейченко забрали в психбольницу, чего она не простила матери.
Актриса призналась, что часто кричала на дочь из-за ее ментальных проблем, так как подолгу не спала в те периоды.
Наследница советской звезды и сегодня проходит лечение. Андрейченко отметила, что поддерживает общение с дочерью.
Ранее сообщалось о том, что Успенская сняла видео с играющей на фортепиано дочерью.