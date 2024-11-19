Звезда «Мэри Поппинс» рассказала, почему отправила дочь в психбольницу

В ходе программы «Эксклюзив» на Первом канале Андрейченко рассказала , что однажды ей пришлось оправить дочь Настасью в психиатрическую больницу.

У дочери актрисы Натальи Андрейченко имеются проблемы с ментальным здоровьем. По словам звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания», они начались еще в школьном возрасте.

Дело в том, однажды ночью наследница разбудила всю семью и сказала, что напала с ножом на людей, и их тела лежат на втором этаже дома.

Тогда наследницу Андрейченко забрали в психбольницу, чего она не простила матери.

Актриса призналась, что часто кричала на дочь из-за ее ментальных проблем, так как подолгу не спала в те периоды.

Наследница советской звезды и сегодня проходит лечение. Андрейченко отметила, что поддерживает общение с дочерью.

Ранее сообщалось о том, что Успенская сняла видео с играющей на фортепиано дочерью.