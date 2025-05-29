Семейный статус Тимура Родригеза изменился

По информации издания, иск в суд подал Тимур Родригез. Заявление о расторжении брака поступило в марте. На первом заседании супругам традиционно дали некоторое время на примирение. В браке пара была 16 лет. 24 апреля состоялось второе заседание, на котором супругов официально развели. В законную силу решение вступило 27 мая.

По данным издания, бывшая супруга в суде не появлялась. В заседаниях не принимали участие и ее представители. Анна на протяжении нескольких месяцев находилась в Европе, где путешествует с детьми. В настоящее время она пребывает в Африке.

«Скорее всего, женщина даже не подозревает, что за это время стала свободной», — указано в материале «СтарХита».

По информации из суда, певец не просил в судебном порядке рассмотреть вопрос, с кем будут проживать дети. 16-летний Мигель и 12-летний Даниэль проживают с матерью. Не было у артиста и спорных вопросов имущественного характера. По информации «СтарХита», 45-летний Родригез оставил всю недвижимость бывшей жене и детям, от финансовой помощи детям не отказывается.

В одном из интервью певец признался, что рассказал супруге о намерении жить раздельно по телефону. О расставании стало известно в 2023 году. Вскоре у певца начались романтические отношения с актрисой Катей Кабак. По информации издания, пара до сих пор вместе.

Ранее певица Катя Лель призналась, что ходит на свидания вместе с дочерью-подростком.