Катя Лель захотела найти возлюбленного спустя два года после развода

Катя Лель рассказывала, что редко соглашается на свидания с мужчинами, но иногда ходит, если у нее появляется желание. Певица развелась с Игорем Кузнецовым еще в 2023-м году после 15 лет брака. Также у звезды есть дочь Эмилия, и, по признанию артистки, часто она берет ее на встречи с ухажерами. По словам Лель, ей хочется, чтобы ее будущий мужчина нашел общий язык с подростком.

Сама Катя Лель также отметила, что ей сложно найти человека, который будет разделять ее интересы и мировоззрение.

«Сегодня я уже готова к новым отношениям. Другой вопрос, что не так просто найти человека, который должен быть с тобой на одних вибрациях, на той же осознанности, на тех же интересах. Я уже много чего видела в этом мире, меня сложно удивить», — призналась Лель.

Однако есть качества, которые певицу могут зацепить. По ее словам, будущий избранник, в идеале, должен быть человечным, открытым и наполненным. Кроме того, это обязательно состоявшийся мужчина, готовый работать над собой и обладающий внутренним стержнем. Именно такой, по словам звезды, может запасть в ее сердце.

7 мая сообщалось, что бывший супруг Кати Лель пропал без вести во Франции. Об этом писал портал «МК».