Семья актрисы Заворотнюк привезла цветы на могилу в день годовщины ее смерти

Семья Анастасии Заворотнюк приехала на могилу в день годовщины ее смерти, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным канала, вдовец Петр Чернышев, мама Валентина и дочь Анна приехали на кладбище, чтобы возложить на могилу цветы. Возле могилы находится много поклонников актрисы, которые с самого утра приходят с цветами.

По информации канала, супруг актрисы принял решение самостоятельно следить за порядком на могиле Заворотнюк. Он приезжал каждый месяц и в зависимости от времени года выполнял необходимые работы. Вдовец решил не возводить памятник актрисе, которая длительное время боролась с глиобластомой.

«Могила Заворотнюк находится на Троекуровском кладбище на самом "звездном" участке, ее знаменитые соседи — Борис Клюев из "Ворониных", Бедрос Киркоров и многие другие», — сообщил Mash.

Память актрисы в годовщину ее смерти почтили родные, близкие и коллеги, сообщил The Voice Mag. По информации издания, в личном блоге близкие Анастасии призвали всех неравнодушных людей помолиться за упокой ее души. Актриса Яна Чурикова в своем телеграм-канале поделилась личными воспоминаниями об Анастасии. Ведущая вспомнила, как актриса принимала участие в проекте «Вместе с дельфинами».

«Скажу, что за это время участники проекта, сотрудники дельфинария и даже дельфины абсолютно влюбились в Настю. Она открылась для нас, как очень душевный человек и дисциплинированный артист», — написала Чурикова.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни режиссер «Ералаша» Надежда Репина.