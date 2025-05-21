Скончалась режиссер «Ералаша» Надежда Репина

На 79-м году жизни скончалась Надежда Репина, бывший режиссер-постановщик детского юмористического киножурнала «Ералаш». Об утрате сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России на своем официальном сайте.

В опубликованном некрологе уточнятся, что Репина ушла из жизни 21 мая. Сведения о дате и месте прощания, как и причины смерти, не приводятся.

В 1971 году Репина завершила обучение на актерском факультете ВГИКа, а в 1987-м — на режиссерском. На ее счету роли более чем в 30 кинокартинах. Режиссером-постановщиком «Ералаша» являлась с 1993 по 2013 год и сняла за это время свыше 70 сюжетов.

Ранее стало известно, что на 84-м году жизни скончался заслуженный артист РФ Алексей Крыченков, который сыграл роли более чем в 70 фильмах и сериалах.