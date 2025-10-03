Семья из четырех человек осталась без дома после мощного пожара

В Кемерово потушили горящий частный дом, в котором находились люди: двое взрослых и двое несовершеннолетних, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное МЧС.

По информации ведомства, сотрудники МЧС России спасли четырех членов семьи. Огонь распространился на площади в 141,5 кв. м. На место происшествия прибыли 15 специалистов. Для ликвидации огня в их распоряжение предоставили четыре единицы специализированной техники. Причина возгорания установлена.

«В Кемерово из-за нарушения правил технической эксплуатации печи семья осталась без дома», — указано в телеграм-канале МЧС Кемеровской области — Кузбасса.

В ведомстве призвали россиян соблюдать правила безопасности. Важно понимать, что эксплуатировать неисправные печи и дымоходы опасно. После растопки оставлять печи без присмотра не рекомендовано. Специалисты также напомнили о правилах растопки печи: использовать легковоспламеняющиеся жидкости опасно.

По данным ведомства, в период со 2 по 3 октября на территории региона зафиксировали 23 пожара. Горели жилые дома и здания, которые не эксплуатировались. Кроме того, неоднократно загорались большегрузные контейнеры и зоны для сбора отходов.

