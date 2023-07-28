Семьям военных из Омской области оказывают поддержку

В пятницу, 28 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в рамках рабочего визита в Большеуковском районе посетил семью военного из зоны СВО, сообщает gorod55.ru .

Подобные акции проходят регулярно. Виталий Хоценко проведывает родственников военных из зоны СВО, оказывает психологическую и материальную помощь. Выполняя поручение президента, местная администрация открыла филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

В этот раз Виталий Хоценко был в гостях у семьи участника спецоперации Дмитрия Губина, который в рамках проведения частичной мобилизации был отправлен в зону СВО в октябре 2022 года. Дома его ждут маленький сын, жена и родители. Администрация делает все возможное, чтобы семья ощущала поддержку. Так, родители освобождены от оплаты садика. Виталий Хоценко посещает семью регулярно.

На сайте Государственной Думы подробно рассказано, какие выплаты имеют право получать участники СВО и члены их семей. На период мобилизации за каждым сотрудником сохраняется рабочее место.