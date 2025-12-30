Съемки закончились, пути разошлись: тайны чикагского туалета и неписаные законы раскрыл Сухоруков о «Брате-2»

Особое внимание актер уделил одному из самых запоминающихся эпизодов фильма — сцене в чикагском туалете, где его персонаж, наемный убийца по прозвищу Татарин, нейтрализует украинских бандитов.

Интересно, что роли этих американских «братков» сыграли не профессиональные актеры, а настоящие потомки украинских эмигрантов, жившие в Чикаго уже в третьем поколении и никогда ранее не снимавшиеся в кино.

«Я еще секрет открою — этот Славик, на которого я сел верхом, Микола — это были реальные украинцы из диаспоры», — поделился Сухоруков.

Сухоруков рассказал о небольшом конфликте на съемочной площадке. По сценарию, его герою нужно было в унизительной манере сесть на одного из гангстеров, Славика, прямо в уборной. Однако исполнитель этой роли — человек из реальной, близкой к криминальной среде — наотрез отказался от такого действия.

«Я же, поглаживая его по плечу, убеждал: „Славик, вместе мы станем известными на весь мир!“» — вспомнил Сухоруков.

После окончания работы над фильмом и отъезда Сухорукова из Соединенных Штатов их пути с актерами, сыгравшими Миколу и Славика, больше не пересекались

