Сенатор Башкин призвал родителей ответственно относиться к выбору путевок для отдыха детей

В СМИ появилась информация, что туроператор не оплатил отель, поэтому 90 российских детей могут выселить в любой момент. Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин рассказал, что проще было избежать подобной ситуации, если бы родители решили приобрести для своего ребенка путевку в лагерь на территории РФ. Сенатор верен, что в настоящее время на мировой арене сложилась сложная политическая ситуация, поэтому это первая причина, почему не стоит несовершеннолетних граждан РФ отправлять за границу.

«В России права детей, защита детей и их здоровья, жизни, интересов - соответствуют высочайшим стандартам», - отмечает член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин

Вторая причина – законодательство РФ. Все права детей во время отдыха в лагерях защищены. Есть и патриотическая сторона в данном вопросе. В России множество красивых мест, куда можно отправить ребенка на оздоровление. Качественный сервис и удивительная природа - вот то, что предлагают родителям для отдыха детей. При этом деньги за путевку попадут в казну РФ, что также положительно отразится на экономике.

Ранее в АТОР сообщили, что организацией отдыха детей в Турции занимался индивидуальный предприниматель. Сначала ребят и вожатых разместили в отеле Omorfi Garden Resort, но позже попросили покинуть номера из-за отсутствия оплаты за дальнейшее проживание. Детей разместили в отеле Rios Latte Beach Hotel, но на ограниченный период времени.