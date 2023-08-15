Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов высказал мнение, что граждане США накануне президентских выборов 2024 года будут активнее интересоваться, сколько денег выделяют Украине из бюджета штатов, и на какие цели их направляют.

Раньше вопрос финансовой помощи интересовал отдельных американских конгрессменов или политологов, но с осени 2023 года (начала официального старта предвыборной кампании) этот вопрос будет интересовать народ США, пишет агентство «РИА Новости». Сенатор Владимир Чижов также отметил, что общее экономическое состояние Евросоюза находится на низшем уровне. В некоторых странах, например, в Германии ожидается рецессия. Это также косвенные последствия мирового кризиса, спровоцированного конфликтом на Украине.

Первый замглавы оборонного комитета Владимир Чижов также отметил, что Украина постоянно находит оправдания, почему терпит неудачу в ходе контрнаступления. Сначала весенние паводки, потом зимой наступает мороз, а летом – минные поля. Так сенатор прокомментировал заявления Запада о том, что настоящее контрнаступление еще впереди и в 2024 году Украина отобьет утраченные территории.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди также отметила, что американская предвыборная кампания станет первоочередной для политиков, а вопросы Украины будут отложены на неопределенное время. Избирателям необходимо будет рассказать, куда идут деньги из бюджета США для нужд Киева.