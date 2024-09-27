Климов напомнил Узбекистану о судьбе Украины после призыва к РФ заниматься собой

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отреагировал на призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова в адрес России не вмешиваться в дела другой страны напоминанием, как сложились взаимоотношения РФ и Украины после подобных заявлений, сообщила «Лента.ру».

Напомним, в Узбекистане произошел инцидент: учительница избила школьника из-за разговора на русском языке. Россия отреагировала на происшедшее. Вице-спикер Кадиров призвал Кремль обращать внимание на внутренние проблемы страны. Сенатор Климов считает, что разговор в подобной тональности недопустим.

«То, что было сделано этим как бы учителем, это как минимум правонарушение, может быть и больше. То, что говорит вице-спикер, как минимум вызывает недоумение», — прокомментировал Климов.

Сенатор Климов обратил внимание на то, что подобные случаи приводят к проблемам геополитического масштаба. Он уверен, что учительница не имела намерения стать причиной ссоры между странами. Россия предлагает урегулировать вопрос законно, используя официальные каналы. В современном мире есть много недоброжелателей, которые заинтересованы в ухудшении отношений между Россией и всей Центральной Азией. Они разжигают конфликты также внутри стран Азии. Важно не поддаваться провокациям.

«Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что в Румынии запустили четыре истребителя с целью перехвата беспилотника, который, по мнению правительства, был запущен РФ.