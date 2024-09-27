В Румынии запустили четыре истребителя для перехвата предполагаемого российского БПЛА

Группы БПЛА были замечены над Украиной, рядом с румынским воздушным пространством. Один из дронов, атакующий украинские объекты, пересек румынскую границу около 3:00 (по московскому времени) и находился в воздухе над территорией Румынии в течение трех минут, сообщил ТАСС.

Для контроля ситуации два самолета F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух в 1:52, затем два испанских F-18 в 3:22.

Все истребители завершили выполнение задачи и вернулись на базу около 4:00. Информации о падении БПЛА на румынской земле не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ливане взорвались пейджеры из-за наличия взрывчатых веществ в их аккумуляторах.