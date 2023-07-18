Сенатор от ДНР: Украина намеренно наносит удары по мирному населению

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова высказала мнение, что подрыв Крымского моста Украиной – это террористический акт, который, как и все остальные, нацелены на нанесение ущерба мирному населению.

«Именно страдания гражданских интересуют украинскую сторону», - отметила Наталья Никонорова

Наталья Никонорова уверена, что необходимо усилить меры безопасности именно тех мест, где возникает большое скопление людей, сообщает агентство «РИА Новости». Такие меры уже принимаются правительством. Кроме проверки наземного транспорта на Крымском мосту, необходимо контролировать передвижение водного.

Наталья Никонорова обратила внимание на то, что Украина максимально пиарится на том, что наносит удары по территории РФ. Это обязывает Россию наносить ответные удары. В Министерстве обороны обсуждают, каким способом это лучше всего сделать с точки зрения стратегии. Разрушение Крымского моста никак не влияет на ситуации в зоне СВО, и на Украине это прекрасно понимают.

«Не несет абсолютно никакого военного значения, военной угрозы», - сенатор от ДНР Наталья Никонорова прокомментировала удар со стороны Украины по Крымскому мосту

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова отметила, что Россия успешно отражает многие атаки со стороны ВСУ и наносит ответные удары по складам с военной техникой, по местам дисклокации наемных бойцов и стратегически важным объектам.