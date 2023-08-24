Сенатор Цеков рассказал о шансах Украины вернуть Крым и новые регионы

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал агентству « РИА Новости » принятия Украиной нового законопроекта о недопустимости утраты территорий в случае мирных переговоров для завершения вооруженного конфликта.

Верховная рада Украины внесла в законодательство новый пункт, согласно которому власти страны не имеют право во время мирных переговоров уступать любые территории. Целостность границ, которые были приняты на 1991 год, не может быть нарушена.

Также украинские политики проголосовали за то, что после возвращения Крыма с территории острова выгонят всех россиян и установят свои войска.

«Крым и новые регионы России никогда не вернутся в состав Украины, никогда Черноморский флот не уйдет из Севастополя», - уверен член международного комитета Совфеда Сергей Цеков

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков уверен, что подобные инициативы Украины – доказательство того, что они далеки от реальности. Спикер считает, что Украина перестанет существовать. Правительство должно забыть о тех территориях, которые Киеву больше не принадлежат. Задача власти – сохранить те земли, над которые она еще имеет права и влияние.

Сенатор Цеков уверен, что Запад не сможет постоянно оказывать поддержку Украине, поэтому рассчитывать на длительную помощь не стоит.