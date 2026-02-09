Корзин не хватит: раскрыто, какой округ Подмосковья станет грибным раем для любителей тихой охоты

Жителей и гостей Наро-Фоминского городского округа ждет исключительно урожайный грибной сезон. По мнению экспертов, сложившиеся погодные условия создают предпосылки для настоящего «грибного бума» — аномально высокого и разнообразного урожая. Подробности о предстоящем сезоне выяснил REGIONS .

Ключевую роль сыграла прошедшая зима с ее обильными и продолжительными снегопадами. Глубокий снежный покров, тая весной, не стекал по поверхности, а медленно и глубоко пропитал почву и лесную подстилку. Этот природный резерв влаги стал фундаментом для будущего плодоношения грибниц.

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский подтверждает оптимистичный прогноз. По его словам, связь между снежной зимой и урожаем грибов прямая и хорошо изученная. По словам ученого, обильные снегопады уже выполнили свою задачу по насыщению почвы влагой. Теперь решающую роль сыграет погода в ближайшие месяцы. Если весна и первая половина лета будут достаточно теплыми, без затяжной засухи, то вероятность необычайно богатого грибного урожая становится очень высокой.

«Поэтому у всех любителей "тихой охоты" в Наро-Фоминском округе в этом году есть серьезный повод для ожиданий. Предстоящий сезон обещает быть не только урожайным, но и продолжительным», — заключил эксперт.

Особенно благоприятны текущие условия для ценных трубчатых грибов — белых, подберезовиков и подосиновиков, чья грибница особенно чувствительна к уровню увлажненности грунта.

Однако окончательный успех будет зависеть от погоды в ближайшие месяцы. Кроме того, эксперт напомнил о необходимости строго соблюдать правила безопасности при сборе, хорошо ориентироваться в грибном разнообразии и ни в коем случае не брать незнакомые экземпляры. Тогда праздник природы, который готовят леса Подмосковья, принесет только радость и полные корзины.

