Сентябрьский сюрприз: в Клину садовый жасмин вопреки календарю снова покрылся белыми цветами

В начале сентября жительница подмосковного Клина заметила в своем саду необычное явление — махровый чубушник снова покрылся белыми цветами. Садовый жасмин, как его часто называют в народе, обычно радует своим цветением в мае и июне. Поэтому появление бутонов спустя несколько месяцев стало для хозяйки настоящим сюрпризом, сообщил REGIONS.

«Я подумала, что мне показалось. Обычно он цветет в мае- начале июня, а тут в сентябре снова появились цветы — причем сразу несколько распустились. Никогда раньше такого не замечала», — рассказала клинчанка Ольга Минеева.

Несмотря на распространенное название «жасмин», речь идет не о настоящем жасмине, а о чубушнике — садовом кустарнике, который получил такое прозвище из-за схожего сладковатого аромата цветов. Махровые сорта особенно заметны во время цветения благодаря многочисленным лепесткам, которые делают куст пышным и декоративным.

«Для растений такое явление не является нормой, но иногда подобное происходит. Причиной может стать необычная погода: если после определенного периода растение получает благоприятные условия, оно способно отреагировать повторным цветением. В данном случае точную причину можно установить только после оценки состояния самого кустарника и условий, в которых он растет», — пояснила агроном Галина Ильина.

Для чубушника сентябрьское цветение — явление нетипичное. Основной период, когда кустарник формирует бутоны, приходится на начало лета. Повторное появление цветов чаще всего связано с погодными аномалиями: теплый период после колебаний температуры иногда сбивает привычный сезонный ритм растения. Сентябрьский чубушник при этом не обязательно зацветает так же обильно, как летом. Обычно речь идет о единичных цветах или небольших соцветиях, которые, однако, привлекают внимание и радуют глаз.

Ранее сообщалось, что тысячу красных георгинов на одной сотке вырастила пенсионерка в Подмосковье.