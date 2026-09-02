Оксана Самойлова задумалась о переводе детей в онлайн-школу

В своем блоге она призналась, что иногда размышляет о переводе наследников на дистанционное обучение. Причины такого решения Оксана не раскрыла, но обратилась к подписчикам с просьбой поделиться личным опытом, если у кого-то есть подобная практика.

Пост вызвал живой отклик в комментариях. Многие подписчики поддержали идею, а одна из поклонниц рассказала, что их семья с этого года уже перешла на онлайн-формат. Женщина отметила, что дистанционное обучение становится все более популярным, особенно среди многодетных семей.

Напомним, что Самойлова воспитывает четверых детей: трех дочерей, а также сына. Сейчас они учатся в частной школе на Барвихе, стоимость которой составляет около ₽1,7 млн в год на каждого ребенка.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой перекрасилась в блондинку.