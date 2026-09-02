Давление автопрома Китая: что заставило гиганта Volkswagen сворачивать площадки в Германии

Ключевые подробности внутреннего документа Volkswagen и вероятные сценарии развития событий:

График поэтапного закрытия (EOP): Выпуск автомобилей на заводах в Эмдене и Цвиккау (производство электрокаров VW, Audi, Cupra) запланирован к остановке в 2031 году. Площадка в Ганновере (микроавтобусы) завершит сборку в 2032 году, а завод Audi в Неккарзульме — в 2034 году.

Причины оптимизации: Действующие бизнес-модели немецких заводов не обеспечивают рентабельности из-за высоких энергоресурсов и высоких затрат на оплату труда. Этому также способствует давление со стороны китайских производителей электромобилей на европейском рынке.

Альтернативный сценарий: Чтобы избежать закрытия, площадки должны к лету 2027 года кардинально снизить производственные издержки — с текущих 6 490 до 2 832 евро в расчете на один автомобиль. Аналитики называют данную цель малореалистичной.