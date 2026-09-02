Красный статус опасности: вся Липецкая область под угрозой воздушной атаки
Жителей Липецкой области предупредили об опасности налета беспилотников
Утром 2 сентября на всей территории Липецкой области ввели красный уровень опасности из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Региональное управление МЧС обратилось к гражданам с призывом сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. На данный момент сведений о разрушениях или падении обломков на земле не поступало. Об этом сообщает интернет-издание Южный Федеральный.
Режим опасности и рекомендации экстренных служб
Детали оперативной обстановки в Липецкой области:
- Официальное предупреждение: Утром 2 сентября пресс-служба ГУ МЧС по региону оповестила жителей об угрозе налета беспилотных летательных аппаратов.
- Уровень угрозы: В области ввели красный статус («Угроза атаки БПЛА»), который распространяется на все муниципальные образования и административный центр.
- Рекомендации гражданам: Силовые структуры и МЧС настоятельно просят жителей не поддаваться панике, доверять только официальным сообщениям властей и строго выполнять инструкции экстренных служб.
- Текущая обстановка: По состоянию на утро среды сведений о пролетах, сбитиях или повреждениях инфраструктуры на территории Липецкой области не зафиксировано. Оперативные службы продолжают мониторинг.