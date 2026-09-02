Калужский эксклюзив: сколько просят за новый кроссовер Tenet Plus L6
Калужская новинка Tenet Plus L6 выходит на рынок в версиях «Элегант» и «Ультра»
Пресс-служба нового отечественного автобренда Tenet Plus обнародовала рекомендованные розничные цены на среднеразмерный кроссовер L6, производство которого стартовало на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобиль поступит в продажу в двух комплектациях по цене от 2,89 миллиона рублей. Точную дату начала продаж компания назовет отдельно. Об этом пишет ТАСС.
Комплектации, цены и технические характеристики Tenet Plus L6
Главные подробности о ценообразовании и оснащении калужского кроссовера:
- Ценовой диапазон: Начальная исполнение «Элегант» оценили в 2 890 000 рублей, а топовая версия «Ультра» обойдется в 3 040 000 рублей.
- Силовая установка: Модель оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Двигатель адаптирован под использование топлива Аи-92.
- Привод и база: На старте продаж кроссовер представлен исключительно в переднеприводном исполнении.
- Производство и локализация: Сборкой автомобилей занимается «АГР Холдинг» совместно с китайским партнером Defetoo на автозаводе в Калуге по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов.