«Сердце возлюбленного» на газоне в Подмосковье: что думает психолог о новом обряде для привлечения второй половинки

В подмосковных парках посетители все чаще находят сырые куриные сердца и розы. Автор одной из таких инсталляций рассказала REGIONS, что символизируют розы и куриные сердца, которые обнаружили сотрудники коммунальных служб в «Бронницком лугу».

Жители обеспокоены находками. Одна из версий — активизация догхантеров. Горожане обращались к правоохранителям. Было установлено, что субпродукты не отравлены. Анастасия, которая составила композицию, поделилась мотивами.

Девушка пояснила, что куриные сердца символизируют сердце возлюбленного, розы — любовь. В преддверии приближения Дня всех влюбленных обряд стал особенно интересен зумерам, которые ищут вторую половинку. Анастасия высказала мнение, что значение имеет каждая деталь.

«Розы должны быть белыми, и с этими цветами нельзя фотографироваться. А если взять красные, то любовь получится несчастной», — уверяет Анастасия.

Психолог и коуч Мария Лапшина подчеркивает, что обычаи для привлечения суженого были распространены в русской культуре веками. Наши предшественницы применяли самые разные способы — от заговоренных гребешков до тайных заговоров — веря, что судьба сама отыщет их. Однако времена меняются, и сейчас современные практики разрабатывают множество новых обрядов, логику и эффективность которых можно проверить и осознать.

«В данном случае целью является любовь или симпатия. Если вы верите в любовь и в силу мощного желания достигнуть цели, то любые движения, любые ритуалы не нанесут вреда, а помогут утвердиться в позитивном настрое», — комментирует психолог и коуч Мария Лапшина.

