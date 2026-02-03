В РПЦ объяснили, могут ли православные христиане праздновать 14 февраля

Бояться валентинок на 14 февраля не нужно, опасно — целиком уходить в романтику, забывая о милосердии к ближним. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой. Батюшка объяснил, могут ли православные христиане отмечать День всех влюбленных.

Православный календарь не содержит указаний на обязательное празднование Дня святого Валентина, отметил священник.

«Более того, исторический облик сего святого изрядно затушеван легендами, а западное толкование праздника давно ушло в сторону романтических нежностей, очень далеких от церковного благочиния», — подчеркнул отец Владислав.

Однако ждать наказания за празднование — молний с небес и грома — не нужно. Церковь, по его словам, не учреждает «карательных отрядов» за валентинки. Как отметил священнослужитель, задуматься нужно, если сердце целиком уходит в конфетно‑букетный ажиотаж, забывая о милосердии к ближним за пределами романтического круга. Не в открытке спасение, а в чистоте сердца, подчеркнул он.

«Если отмечать тлетворные западные торжества русский дух и благочестие вам не велит, то вот несколько благочестивых альтернатив, дабы не оставаться без праздника. Вместо покупки шоколада помогите нуждающемуся: посетите больного, накормите голодного, утешьте скорбящего. Любовь проявляется не в сердечках из бумаги, а в делах», — заявил Береговой.

Кроме того, в православном календаре 14 февраля — день памяти мученика Трифона. Батюшка посоветовал узнать житие святого, попросить его молитвенной помощи. 15 февраля Церковь чтит великий праздник Сретения Господня, поэтому накануне — вечером 14 февраля — лучше будет почтить настоящий праздник и сходить на службу, добавил священник. После службы можно собрать домочадцев за чаем, провести время вместе за настольными играми или просмотром кино. Как отметил отец Владислав, настоящая близость рождается не из пафосных признаний, а из ежедневного внимания.

«Дорогие мои, не бойтесь валентинок как антихристовой печати, но и не позволяйте миру отвлечь вас от главного. Любовь — это не дата в календаре, а образ жизни. А если очень хочется праздника — помните: признаваться родному человеку в любви надо 365 дней в году! Для того, чтобы купить любимой цветы и плюшевого единорога, не надо ждать целый год», — заключил он.

Ранее врач рассказал, кому нельзя пить парацетамол.