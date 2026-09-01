Многие жители многоквартирных домов, обнаружив у себя в ванной или на кухне серебристых насекомых, начинают бить тревогу: что это за существа, откуда они взялись и представляют ли они угрозу? Речь идет о чешуйницах — древнейших представителях фауны, соседствующих с человеком не одно тысячелетие. О природе этих насекомых, причинах их появления в жилых помещениях, степени опасности и методах борьбы с ними REGIONS побеседовал с заместителем руководителя подмосковной управляющей компании Романом Балагуровым.

Кто такая чешуйница и почему она появляется в доме

Чешуйница, которую также называют сахарной, представляет собой бескрылое насекомое с вытянутым серебристым тельцем длиной от 5 до 15 миллиметров, внешне напоминающим крошечную рыбку. Вид относится к числу древнейших обитателей планеты — отряду щетинохвосток, чьи представители населяли Землю еще более 300 млн лет назад. Проникают чешуйницы в квартиры через мельчайшие щели, вентиляционную систему, вместе с продуктами питания или старыми вещами, занесенными из сырых подвальных помещений.

Насекомые отдают предпочтение затемненным уголкам с повышенным уровнем влажности и температурным режимом в диапазоне от 20 до 28 градусов по Цельсию при влажности воздуха 75-90 процентов. Именно поэтому их излюбленными местами обитания становятся санузлы, кухонные зоны и кладовые помещения, где традиционно сыро и тепло.

«Основные причины появления чешуйниц в доме — это высокая влажность, наличие органической пищи и теплая среда. Чаще всего их приносят из старых сырых подвалов, где они размножаются в больших количествах. Также они могут проникать через вентиляцию или щели в стенах», — говорит Роман Балагуров.

Опасны ли чешуйницы для человека

Чешуйницы не представляют никакой опасности ни для людей, ни для домашних питомцев. Они не кусаются, не являются переносчиками инфекционных заболеваний и не наносят ущерб мебели. Однако они способны повредить определенные вещи: в их рацион входят книги, обои, крахмалосодержащие вещества, бумага и текстиль. Поэтому при стремительном росте популяции этих насекомых следует принимать ответные меры. В целом, чешуйницы — это скорее неприятный, чем опасный сосед. Они могут испортить продукты и отдельные предметы, однако прямой угрозы здоровью не несут.

«Чешуйницы не переносят болезней и не кусаются. Их главная проблема — они портят книги, обои, одежду и даже могут испортить запасы продуктов», — поясняет Роман Балагуров.

Как избавиться от чешуйниц в квартире

Обнаружив чешуйниц, не стоит поддаваться панике — проблема вполне решаема. Специалист предлагает несколько действенных способов борьбы с незваными гостями.

Прежде всего необходимо снизить уровень влажности в помещении: регулярно проветривать ванную комнату и туалет, установить вентилятор, тщательно вытирать все поверхности насухо и ликвидировать любые протечки в трубах.

Вторым шагом станет устранение источников пищи, поскольку чешуйницы питаются крахмалом, сахаром, бумагой, крупами и хлебными крошками. Продукты рекомендуется хранить в герметичных контейнерах, своевременно выносить мусор и избавляться от старых газет, книг и картонных коробок.

В качестве физического метода отлова хорошо зарекомендовали себя липкие ловушки. Для уничтожения насекомых также подходят аэрозольные инсектициды или порошки на основе диатомитовой земли. В запущенных случаях специалист советует обратиться в службу дезинсекции.

Профилактика появления чешуйниц

Предупредить появление чешуйниц гораздо проще и дешевле, чем бороться с уже существующей колонией. Балагуров рекомендует внимательно следить за уровнем влажности, особенно в ванной и на кухне, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку. Не стоит захламлять квартиру старыми бумагами, газетами и картонными коробками. Важно заделать все щели в полу и стенах, а на вентиляционные отверстия установить защитные решетки.

«Если вы создадите в квартире сухой и чистый микроклимат, чешуйницы уйдут сами. Это главный и самый безопасный способ борьбы», — подчеркивает Роман Балагуров.

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