Знакомо ли вам чувство, что ваши профессиональные победы — всего лишь случайное стечение обстоятельств? Что вы оказались на своем месте по ошибке и в любой момент кто-то разоблачит вас как обманщика? Речь идет не о простой неуверенности в себе. Это синдром самозванца — психологический феномен, при котором человек не способен внутренне принять собственные заслуги и достижения. О том, что представляет собой это явление и почему оно поражает даже самых титулованных специалистов, REGIONS рассказала психолог из Подмосковья Марина Павлова.

Что такое синдром самозванца

Под синдромом самозванца понимают состояние, при котором индивид приписывает свои успехи исключительно везению, стечению обстоятельств или обману, отрицая при этом роль собственных знаний и талантов. Человек живет в постоянном страхе разоблачения, убежденный, что окружающие рано или поздно поймут его «истинную» несостоятельность. Примечательно, что это состояние никак не коррелирует с реальным уровнем профессионализма — жертвой синдрома может стать кто угодно: от студента до руководителя крупной корпорации.

Статистика подтверждает широкую распространенность явления: по данным исследователей, до 70 процентов людей хотя бы единожды испытывали подобные ощущения в своей жизни. При этом парадоксальным образом, чем выше уровень образования и статус человека, тем более выраженным может быть этот синдром. Ученые, врачи, преподаватели, творческие работники — никто не застрахован от этого внутреннего голоса, убеждающего в собственной некомпетентности.

«Это не болезнь, это паттерн мышления. Человек с синдромом самозванца не верит в свою компетентность, даже если ему есть чем гордиться. Он объясняет успех удачей, а не умом», — говорит Марина Павлова.

Почему умные люди больше страдают от синдрома самозванца

Наблюдается любопытный парадокс: интеллектуально развитые люди чаще склонны сомневаться в собственных силах. Психологи связывают это с эффектом Даннинга-Крюгера — когнитивным искажением, при котором люди с низкой квалификацией склонны переоценивать свои навыки, а высококвалифицированные специалисты, напротив, недооценивать их. Осведомленный человек острее осознает границы собственных знаний, объем того, что ему еще предстоит изучить и освоить. Он склонен сравнивать себя с более опытными коллегами, акцентируя внимание на своих пробелах, а не на сильных сторонах.

Значительную роль в развитии синдрома играет и перфекционизм. Люди, привыкшие ставить перед собой завышенные, порой недостижимые стандарты, постоянно ощущают, что «не дотягивают» до идеала, что подпитывает ощущение собственной несостоятельности.

«Умные люди чаще рефлексируют и самоанализируют. Они видят сложность мира и свою неидеальность. А это идеальная почва для сомнений. Они думают: „Если я такой умный, я бы должен был знать больше“. И это приводит к внутреннему конфликту», — поясняет Марина Павлова.

Как распознать синдром самозванца

Специалист выделяет несколько характерных признаков, указывающих на возможное наличие этого состояния:

склонность объяснять успех внешними факторами (везение, помощь других), а не личными способностями;

устойчивый страх разоблачения и убежденность, что кто-то раскроет ваш «обман»;

стремление работать сверх меры, чтобы компенсировать мнимую некомпетентность;

неспособность искренне принять похвалу и обесценивание комплиментов;

привычка сравнивать себя с окружающими, причем всегда не в свою пользу;

ощущение, что вы «переросли» свою текущую должность, но боитесь ее потерять.

«Если вы узнали себя хотя бы в нескольких пунктах, скорее всего, вы знакомы с синдромом самозванца. Это нормально. Главное — не давать ему управлять вашей жизнью», — говорит Марина Павлова.

Как победить синдром самозванца

Психологи предлагают несколько практических стратегий для преодоления этого деструктивного состояния. Прежде всего важно осознать и принять факт, что вы не одиноки в своих переживаниях — многие успешные личности проходят через подобный этап. Эффективным инструментом является ведение дневника достижений, куда следует записывать свои успехи — это помогает сформировать объективную картину своей компетенции. Также специалист рекомендует учиться принимать комплименты, не обесценивая их, и перестать сравнивать себя с другими, заменяя это сравнением с самим собой в прошлом. И, наконец, если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, не стоит пренебрегать помощью профессионального психолога.

«Синдром самозванца не исчезнет сам. Но он становится слабее, когда мы перестаем бояться ошибок и начинаем видеть свои реальные заслуги. Помните: вы не случайно там, где вы есть. Вы заслужили это», — завершает Марина Павлова

Ранее психолог Ишмурзина рассказала, что синдром самозванца чаще поражает умных и ответственных людей.