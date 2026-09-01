«Сыночек, ты вырос!»: мама Ильдара Гайнутдинова не упомянула Женю Медведеву, поздравляя его со свадьбой

В субботу, 29 августа, состоялась пышная свадьба фигуристки Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова. На торжестве присутствовали многочисленные звездные гости, однако внимание поклонников привлекло не только само событие, но и пост мамы жениха, отмечает StarHit.

Рената Гайнутдинова опубликовала поздравление в честь свадьбы сына, но в нем не нашлось места для невестки — самой Жени.

В своем обращении Рената написала, что ее сын быстро повзрослел. Она выразила радость от того, что может быть рядом с ним в этот день, и пожелала ему доброго пути. Однако ни единого упоминания о Медведевой в посте не было.

Фото: [ Ильдар Гайнутдинов вместе с матерью/соцсети ]

«Мой младший ребенок. Сегодня твоя свадьба — и я безгранично рада, что могу быть в этот день рядом с тобой. В добрый путь, сын!» — написала Гайнутдинова.

Более того, поклонники пары обратили внимание, что Рената не подписана на невестку. Из-за этого многие забеспокоились из-за отношений Медведевой со свекровью.

Напомним, что Женя и Ильдар познакомились в 2024 году на проекте «Звездные танцы» на ТНТ, где они были партнерами. В июле 2025 года фигуристка и хореограф впервые подтвердили роман, а в ноябре Гайнутдинов сделал предложение возлюбленной.

Ранее стало известно, где Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов решили отдохнуть после свадьбы.