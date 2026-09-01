Полезная замена сладостям: можно ли есть варенье при сахарном диабете

Чашка горячего чая и ложечка любимого варенья — это лакомство знакомо многим с детства. Но люди с сахарным диабетом переживают, не навредит ли им такой десерт. Заболевание само по себе не означает, что человеку теперь нельзя вообще ничего сладкого, но есть варенье ложками, как в детстве, конечно, не стоит. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал терапевт Евгений Тарасов.

По словам врача, при сахарном диабете нужно смотреть на рацион в целом, лечение и показатели сахара. Если утром уже была сладкая каша, хлеб, фрукты, а потом еще и чай с вареньем, количество углеводов за один прием пищи получается большим.

«Рассчитывать на старое доброе «это же всего одна ложечка» не надо. Особенно если такая ложечка превращается в три, а потом в четыре. Многие считают домашнее варенье полезнее магазинного просто потому, что ягоды свои, с дачи. Но оно не становится диетическим. Если при варке в него добавили много сахара, для человека с диабетом это все равно сладкий продукт, который нужно ограничивать», — объяснил врач.

То же самое касается варенья с пометкой «без сахара». Терапевт посоветовал людям с диабетом смотреть не только на лицевую сторону упаковки, но и на состав.

«В ягодах и фруктах уже есть природные сахара. Нужно посмотреть, сколько углеводов приходится на порцию», — уточнил Тарасов.

По словам врача, у людей с диабетом разные схемы лечения, поэтому разрешенной порции варенья для всех не бывает, и опираться на советы с форумов нельзя.

«У одного человека диабет хорошо контролируется одной схемой лечения, у другого совершенно другая терапия. Кто-то считает углеводы, кто-то использует инсулин, у кого-то есть дополнительные ограничения в питании. То, что подходит одному, может не подойти другому», — подчеркнул терапевт.

Врач добавил: если очень хочется варенья и наблюдающий специалист не запретил, то в небольшом количестве съесть его можно.

«Вместо белого батона с толстым слоем варенья можно добавить немного к натуральному йогурту или творогу, если доктор не запретил. Выбрасывать все заготовки необязательно, но и есть варенье ложкой из банки — тоже», — пояснил Тарасов.

Ранее эксперт рассказал, что домашние консервы могут стать источником ботулизма — тяжелого заболевания, которое поражает нервную систему и в тяжелых случаях приводит к нарушению дыхания.