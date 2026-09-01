39-летняя Шарапова опубликовала свежие фото в купальниках

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова поделилась с поклонниками свежим кадром из отпуска, передает «Леди.Mail». На опубликованных в соцсетях снимках 39-летняя теннисистка предстала в слитном купальнике кирпичного цвета, а также в других образах.

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Несмотря на отсутствие макияжа и распущенные волосы, Шарапова выглядела элегантно благодаря аксессуарам: золотому ожерелью с жемчужиной, крупному кольцу с бриллиантом и серьгам. Поклонники тут же отметили, что бывшая спортсменка прекрасно выглядит даже без привычного глянцевого образа.

Напомним, что Шарапова начала заниматься теннисом в четыре года, а в 17 лет сенсационно выиграла Уимблдон. За карьеру она завоевала пять титулов Большого шлема, долгое время удерживала звание первой ракетки мира и выиграла серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

В 2020 году спортсменка объявила о завершении карьеры, а в 2022 году родила сына от британского бизнесмена Александра Гилкса.

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