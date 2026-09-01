Спасатели в Волоколамске вывели из леса двух пожилых женщин, которые пошли за грибами и заблудились

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Волоколамске двух пожилых женщин в возрасте 74 и 77 лет, которые отправились за грибами и заблудились. Инцидент произошел недалеко от деревни Шебаново.

В службу 112 Подмосковья поступил звонок от пенсионерки. Женщина рассказала, что вместе с подругой заблудилась в лесу во время сбора грибов.

Прибывшие на вызов спасатели связались с женщинами по телефону и успокоили их. После этого они определили примерный район поиска и начали прочесывать лес, работая на отклик.

В результате примерно через час женщины были найдены. Помощь медиков им не понадобилась.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.