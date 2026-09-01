Мед или сахар: одинаковые углеводы или реальная польза? Разбор диетолога

В обществе прочно укоренилось мнение, что замена рафинированного сахара на натуральный мед — это простой и безвредный способ сделать свой рацион более здоровым. Ведь мед воспринимается как природный дар, содержащий витамины и антиоксиданты. Однако насколько это представление соответствует истине и не является ли оно результатом умелого маркетинга? Свою профессиональную оценку этой дилемме в беседе с REGIONS дала диетолог Мария Стаховская.

Одинаковая химическая природа

С точки зрения биохимического состава мед примерно на 80 процентов представлен теми же простыми углеводами, что и обычный сахар, — глюкозой и фруктозой. Метаболические пути их переработки в организме практически идентичны. Калорийность обоих продуктов сопоставима: в одной чайной ложке меда содержится около 21 килокалории, в то время как ложка сахара дает примерно 15. Небольшая разница объясняется лишь более высокой плотностью меда. Гликемический индекс у натурального продукта действительно несколько ниже — 50–61 против 65–70 у сахара, что обеспечивает чуть более плавный инсулиновый ответ, однако эта разница не носит решающего характера.

«Мед — это не волшебный эликсир, а просто другая форма сахара. Для организма не так важно, откуда пришел сахар — с пчелиной пасеки или с тростниковой плантации. Разница есть, но она не так уж велика», — говорит Мария Стаховская.

Витаминный состав: иллюзия пользы

Присутствие в меде антиоксидантов, ферментов и микроэлементов — доказанный факт. Однако их количественное содержание настолько незначительно, что для получения ощутимого положительного эффекта пришлось бы потребить объем продукта, при котором негативное воздействие углеводной нагрузки многократно перевесит возможную пользу. По сути, мед остается высокоуглеводным продуктом, который нельзя рассматривать как полноценный источник биологически активных веществ.

«Польза меда есть, но она не в его составе, а в умеренном употреблении. Витаминов и минералов в нем так мало, что они не играют роли для здоровья. А вот сахара — много. Поэтому считать мед лекарством — большая ошибка», — поясняет Мария Стаховская.

Влияние на массу тела

Распространенное заблуждение о том, что замена сахара медом способствует снижению веса, не находит подтверждения. Всемирная организация здравоохранения и большинство профильных специалистов относят мед к категории добавленных сахаров, потребление которых должно быть строго ограничено. Кроме того, мед обладает свойством стимулировать аппетит, поэтому его добавление в напитки может провоцировать переедание и неконтролируемый набор калорий.

«Самая частая ошибка — люди начинают есть мед больше, чем сахар, думая, что раз он полезный, значит, можно. На самом деле мед — это чистый углевод. Он быстро усваивается, резко повышает уровень глюкозы и способствует скорому наступлению чувства голода», — предупреждает Мария Стаховская.

Рекомендуемые нормы потребления

Безопасная суточная порция для взрослого человека, не имеющего противопоказаний, не должна превышать 100 граммов, что соответствует 4–5 столовым ложкам. При этом превышение этой нормы грозит набором лишнего веса и метаболическими нарушениями. С осторожностью к меду следует относиться людям с диабетом второго типа, ожирением и патологиями печени.

«Главное правило — умеренность. Мед полезен, если есть его понемногу. Но он не должен быть основным источником сладости в рационе. Лучше всего получать сладкий вкус из фруктов и ягод, а мед оставить для редкого удовольствия», — завершает Мария Стаховская.

Резюмируя, специалист подчеркивает: переход с сахара на мед не является эффективной стратегией для снижения калорийности питания и его оздоровления. Наиболее рациональный путь — постепенное сокращение потребления любых сладких продуктов в пользу натуральных фруктов и ягод, а мед следует воспринимать как десертное лакомство, а не как панацею от всех болезней.

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