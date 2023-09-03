Сергей Бурмистров рассказал, что будет со сбежавшей от владельца из Москвы обезьяной

Начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров сообщил, что сбежавшую от хозяина обезьяну могут поместить в центр реабилитации диких животных, пишет агентство «РИА Новости».

Инцидент произошел в Москве. Обезьяна жила у хозяев, но сбежала. Сообщается, что ее владелица сначала пыталась самостоятельно найти животное и вернуть домой. На поиски ушло несколько дней.

Сергей Бурмистров рассказал, что позже в МЧС поступил звонок от владельцев обезьяны, которые сказали, что животное им не нужно. Если сотрудники МЧС хотят, то могут обезьяну забрать. Специалисты начали оказывать помощь в поимке примата.

В сеть выложили видео, на котором показано, как сотрудники растянули полотно, в которое упало животное. Пользователи социальных сетей комментировали видео:

«Обезьянку спасли! В этом службам помогли ее хозяева и соседи», - пишет очевидец спасения животного

Сергей Бурмистров отметил, что обезьяну готовы позместить в центр реабилитации диких животных, если хозяйка даст разрешение. На видео же видно, что женщина была очень рада тому, что удалось спасти зверя. Она поцеловала обезьяну и ласково гладила ее по лапе. Вид у примата был слишком уставший.