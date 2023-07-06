Сергей Кириленко убедился в штатной работе Запорожской АЭС

В четверг, 6 июля, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с врио губернатором Запорожской области Евгением Балицким посетили Запорожскую АЭС, сообщает ТАСС .

Сергей Кириенко и Евгений Балицкий убедились в том, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Угрозы безопасности отсутствуют.

Также чиновники проверили, как проходят ремонтные работы в школе бокса, шефство над которой взяла компания «Росатом». Были посещены и другие социально-значимые объекты города, в частности, общеобразовательная школа №5.

Мнение общественности привлечено к ситуации вокруг Запорожской АЭС из-за недвусмысленных заявлений Украины о возможных террористических актах на территории станции.