Сергей Лавров рассказал, как проходят расследования мирового значения

Сергей Лавров проводит пресс-конференцию, трансляцию которой ведет ТАС . Министр иностранных дел рассказал, как западное сообщество оказывает помощь и предоставляет данные о делах, которые имеют мировое значение.

Сергей Лавров отметил, что недавно Россия снова обращалась с официальным запросом в США о предоставлении какой-либо информации о семье Скрипалей. На данный момент ответ так и не получен.

Что касается отравления политика Алексея Навального, то Германия, Франция и Швеция отказались выдать акт об обследовании Навального.

Суд в отношении дела о сбитом малайзийском Boeing в 2014 году опрашивал свидетелей, имена которых неизвестны. США утверждают, что владеют снимками, которые доказывают вину военных Донбасса. При этом опубликовать данные официально отказываются.

«Те, кто считает себя русским, убирайтесь в Россию», - такие заявления президента Украины не удивляют мировое сообщество, отмечает Сергей Лавров

Непонятно, проходит ли какое-либо расследование событий в Буче. Россия так и не получила официальную информацию. РФ просит передать имена людей, которые утверждают, что пострадали от российских военных, но и этого мировое сообщество не делает.